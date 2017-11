Roben en una casa de Monnars mentre els propietaris sopaven

El lladre va escalar per la part exterior del xalet i es va introduir en una habitació de la segona planta

Actualitzada 28/11/2017 a les 20:39

Els propietaris d’un habitatge del carrer Cel, de Monnars, van presentar una denúncia pel robatori de què van ser objecte la nit del passat dilluns. A dos quarts de deu del vespre, quan es trobaven a la planta baixa de la casa sopant, una persona va escalar per la part exterior de l’immoble i, presumptament, va forçar una porta corredissa enreixada i es va introduir en l’interior d’una habitació del pis superior amb la intenció de perpetrar un robatori, segons van informar el Mossos d’Esquadra. En la denúncia, els propietaris van indicar a la policia que van notar a faltar una determinada quantitat de diners.



Les característiques de la casa, construïda a quatre vents, segons van indicar els Mossos, hauria facilitat l’acció del presumpte autor del robatori mentre els propietaris sopaven tranquil·lament a la planta baixa de l’immoble. Tot apunta al fet que l’acció va transcórrer en molt pocs minuts. La investigació dels fets encara no ho ha pogut esbrinar, però tot fa pensar que l’autor del robatori va ser només una persona, però no es pot descartar cap hipòtesi. El cert és que els propietaris del xalet es van emportar un gran ensurt quan van comprovar que algú havia forçat una porta corredissa de la planta superior i havia sostret els diners.



Els Mossos d’Esquadra van informar aquesta redacció que la investigació segueix oberta per esclarir els fets ocorreguts el passat dilluns en aquest nucli del terme municipal de Tarragona, ja que no es va produir cap detenció.