Roben una bossa d'una estrebada en una botiga de la Rambla Nova

Actualitzada 29/11/2017 a les 14:59

Un furt la botiga INTECAT iStore de la Rambla Nova ha mobilitzat, el migdia d’aquest dimecres 29 d’octubre, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Els fets han succeït al voltant de les 13h, quan el cos de policia local ha rebut un avís alertant que s’havia produït una estrebada a l’interior de la botiga INTECAT iStore, on es venen productes apple.



La Guàrdia Urbana s’ha desplaçat amb diversos vehicles fins al lloc dels fets. Lamentablement però, el lladre ha aconseguit escapar i el cos policial no ha pogut localitzar-lo en les tasques de recerca dutes a terme per la zona.