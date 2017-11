Indemnitzen un noi de 15 anys a qui van extirpar un testicle per un error comès a Santa Tecla

El jove, de Bilbao, rebrà una indemnització de 52.700 euros

L’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona ha indemnitzat amb 52.700 euros la família d’un jove de Bilbao de 15 anys a qui van extirpar un testicle per un error mèdic comès al centre tarragoní. Així ho afirma el diari El Correo, que explica que el jove es va sotmetre a aquesta intervenció a causa d’un diagnòstic mal formulat quan va ser atès a la secció d’urgències de Santa Tecla.



Els fets van succeir el 15 de març del 2016. Aquell dia el jove de Bilbao, que estava de vacances a Tarragona, va anar a l’hospital de Santa Tecla per un dolor al testicle dret que li causava vòmits i marejos. Els professionals del centre sanitari van realitzar una exploració física al jove i li van donar un antiinflamatori analgèsic. Un cop va deixar de fer-li mal, li van donar l’alta i li van receptar un antibiòtic tot indicant-li que visités el seu metge de capçalera passats deu dies. Aquest va ser un diagnòstic erroni que va deixar pas a que la malaltia es desenvolupés tot deixant com a única solució l’extirpació del testicle i col·locació d’una pròtesi.



Seguint les indicacions dels metges, l’adolescent va acudir al metge de capçalera al cap de deu dies. El dolor continuava actiu, per la qual cosa el seu metge el va enviar a urgències a l’hospital de Basurto. Allà li van fer una ecografia, la qual va posar de manifest que patia una «isquèmia evolucionada i de certa antiguitat», tal com relata El Correo. La solució va ser l’extirpació del testicle i la col·locació d’una pròtesi. Segons explica la família en el seu escrit i relata el mitjà, el fet que només es realitzés una exploració física al jove va fer que no s’aconseguís un diagnòstic real. Això va desembocar en el desenvolupament de la malaltia i la pèrdua del testicle, segons la família de l’afectat.