Els tions s'amaguen al Pont del Diable

El pròxim diumenge l’associació Tecletes proposa una sortida en família per anar a buscar el tió

Actualitzada 28/11/2017 a les 20:10

Tot i que encara no hem encetat el mes de desembre, el neguit per saber quan arribarà el tió ja és present a moltes cases de la ciutat. Alguns tions ja han anat arribant pel seu compte i es presenten a les llars durant la nit, o directament trucant a la porta, i altres esperen ser caçats al bosc. Per a totes aquelles famílies que s’estimen més anar a buscar-los, l’associació Tecletes Mares de Tarragona ha organitzat, per al pròxim diumenge 3 de desembre, un Caçatió al Pont del Diable de Tarragona. La trobada serà el diumenge a les 11 del matí, a l’aparcament de l’espai natural. Un cop allà, els nens i nenes faran un taller per elaborar unes súper ulleres màgiques per caçar tions, mentre els seus pares preparen la cacera. Quan tots estiguin a punt amb les seves ulleres, les famílies es llençaran a la recerca dels tions, que es preveu que arribin al Pont del Diable acompanyats del tió de Tecletes. La festa acabarà amb un vermut festiu i cada família podrà retornar a casa, ara ja amb el seu tió sota el braç. El preu d’aquesta activitat és de 3 euros per a les famílies sòcies de Tecletes i de 10 euros per a les famílies no sòcies, i per participar-hi cal fer la reserva amb antelació a info@tecletes.org



El tió de Tecletes, per la seva banda, és un tió viatger, que vol conèixer els nens de Tarragona, i per això, del 3 fins al 21 de desembre, passarà una nit a casa de cada família participant a l’activitat. Finalment, el dia 22 de desembre tothom es trobarà al Teatret del Serrallo per fer-lo cagar. Les famílies que es trobin el tió de Tecletes a la porta l’han d’alimentar i anotar en una carta que acompanya el tronc màgic el que ha menjat i com l’han cuidat. D’altra banda el pròxim dilluns, 4 de desembre, el tió de Tecletes serà el protagonista de l’activitat Dieta divercalòrica per a tions, que es farà a partir de les 17.30h al Mercat Central de Tarragona.



L’aventura del Caçatió i el Tió Viatger és una iniciativa de l’associació Tecletes Mares de Tarragona, que fa prop de cinc anys va posar en marxa la idea de fer cagar, de manera col·lectiva, el tió. Rut Fabra, secretària de l’associació, explica que aquesta voluntat de gaudir de l’oci en família és un dels eixos vertebradors de l’entitat: «volem potenciar l’oci familiar, acompanyar els nostres fills en el seu temps d’oci, per tal que els aprenentatges siguin conjunts. Alhora, volem fer-los despertar en la consciència social i cultural, per tal de convertir-los en ciutadans més sensibles i involucrats en la seva ciutat i la seva cultura». Tecletes organitza altres activitats al llarg de l’any, i té en marxa projectes com Horitzons, una trobada mensual de les famílies amb els avis i àvies de la Residència de la Mercè. En paral·lel, s’està treballant en uns tallers d’arquitectura per a infants i en la creació d’un senat infantil. «La visió dels nens s’ha de tenir en compte, perquè ells també són usuaris de l’espai públic. També es poden fer les mateixes preguntes que els adults, i les seves respostes han de poder ser canalitzades», apunta Fabra.