El PSC proposa un 'Pacte per Tarragona' per tenir més inversions

La candidata Ibarra compara les que va fer Montilla amb les del període de Puigdemont

Actualitzada 28/11/2017 a les 20:41

El PSC llançarà una proposta «a totes les formacions polítiques» per signar «un Pacte per Tarragona», amb l’objectiu de millorar les inversions de la Generalitat al territori, va manifestar aquest dimarts en roda de premsa Rosa Maria Ibarra, cap de llista del Partit Socialista per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 21 de desembre. Ibarra va assegurar que, sota la presidència de José Montilla, «la Generalitat va invertir 152 milions d’euros, i en l’últim pressupost de Carles Puigdemont no van arribar a 41 milions». «La baixada de les inversions és insostenible, quan tenim el 12% del PIB de Catalunya i el 10% de la població», va dir, per reclamar que, «com a mínim, s’haurien de rebre el 10% de les inversions».



Ibarra, que va estar acompanyada de la també candidata Meritxell Cano, va dirigir tots els seus dards a la gestió feta per Carles Puigdemont i va resaltar la que va dur a terme José Montilla amb el tripartit. En la seva intervenció, Ibarra va subratllar que «la disminució de la inversió a la Terra Alta ha estat, de l’any 2010 al 2017, del 95%:». «Aquesta comarca gairebé ha desaparegut del Pressupost, quan és una de les que necessita més inversió», va subratllar.



La cap de la llista del PSC va defensar la signatura del Pacte per Tarragona, tot i que va afirmar que encara «hem de parlar amb els altres grups polítics del territori per crear aquesta complicitat». Ibarra va comentar que «aquesta campanya –la del 21-D– anirà de banderes, d’independentisme, i no ha de ser així perquè s’ha de parlar de les necessitats d’inversió que tenen les nostres comarques». «El mes d’octubre, l’atur va pujar més a Tarragona que a la resta de Catalunya», va remarcar. Ibarra va dir, també, que «hi ha por per la inestabilitat generada per un procés que no ens ha portat enlloc, i cal recuperar inversions per a aquest territori que, moltes vegades, és la germana pobre de Catalunya».



Preguntada per la intervenció de la Generalitat per aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola –que la seva formació defensa–, Ibarra va dir que «no té cap raó de ser després de les eleccions» i el que convé és «anar a un escenari de normalitat en l’execució del pressupost». La candidata del PSC es va referir a la iniciativa de Hard Rock, «una inversió important, que és un altre exemple de paralització».