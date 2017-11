Dow Tarragona premia a joves estudiants pels seus projectes de química

L'empresa ha lliurat els premis Sustainability 2017 i Solutionism 2016 a estudiants de la URV

Dow Tarragona ha celebrat, un any més, els premis Solutionism 2017 i Sustainability 2016 en les seves instal·lacions. Els premis s'emmarquen en un programa de col·laboració creat l'any 2014, entre l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'empresa Dow.



L'objectiu d'aquests guardons és desenvolupar professionals per afavorir així la inserció laboral dels titulats. Els premis estan dirigits als alumnes de l'últim curs de grau d'Enginyeria Química i els projectes que han de presentar han d'estar enfocats en abordar un problema real o una millora necessària existent, per la qual s'ha de buscar una millora innovadora, creativa i viable.



La guanyadora del premi Solutionism 2017 ha estat Andrea de las Heras amb el seu projecte 'Desenvolupament d’un procés de nanofiltració d’alta capacitat'. Per altra banda, el Pol Aragonès i el Rodrigo Guirao s'han endut el Sustainability 2016 amb el seu projecte 'Planta de Tractament d’Aigua a la Rambla del Albujón (Mar Menor – Múrcia)'. El premi Sustainability, també l'ha guanyat Daniels Lieknins Accesit, amb el projecte 'Estudi de viabilitat per la instal·lació d’un mur verd en una planta petroquímica'.