Detingut per colpejar i robar diners a un home davant un local d'oci nocturn de Tarragona

L’home també tenia pendent una ordre de cerca i detenció dictada pel Jutjat d’Instrucció número 3 de Tarragona

Actualitzada 29/11/2017 a les 12:17

La Guàrdia Urbana ha detingut, la matinada d’aquest dimecres 29 de novembre, un home de 26 anys per agredir i robar diners a un home davant un local d’oci nocturn de Tarragona. A més, l’home tenia pendent una ordre de recerca i detenció per un altre robatori amb violència o intimidació.



Els fets es remunten a les 00.30h de la matinada davant d'un local d'oci nocturn de la baixada de la Misericòrdia. Una patrulla que vigilava la zona ha presenciat una petita discussió a la porta del local. Un individu, visiblement exaltat, s’estava queixant als agents que no el deixaven entrar al local. En ser preguntats pels agents, els vigilants del local van explicar que no podien permetre l’accés a l’home perquè estava begut i exaltat. Un altre individu que estava al lloc dels fets presentava un cop al pòmul i es queixava que el primer home l’havia colpejat i li havia robat diners.



Els agents van detenir l’individu com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència. En el moment de l’arrest, la policia va comprovar que l’home també tenia pendent una ordre de cerca i detenció, dictada pel Jutjat d'Instrucció Número 3 de Tarragona, també per un altre delicte de robatori amb violència i intimidació.