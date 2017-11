La policia intervé aparells de medicina estètica falsos en centres de bellesa de Tarragona i deu províncies més

Els aparells, es trobaven en funcionament fins a la seva intervenció i suposaven un risc per a la salut dels clients

Actualitzada 28/11/2017 a les 11:25

La policia espanyola ha intervingut dotze aparells falsificats de medicina estètica en centres de bellesa d'onze províncies entre les que es troben clíniques de Tarragona i també de Barcelona. Una dona va patir cremades a la cara en rebre un tractament de bellesa destinat al rejoveniment de la pell mitjançant l'aplicació de trets de llum que regeneren el teixit amb un dels aparells intervinguts. Els agents han detingut una persona, que importava les màquines des de la Xina a través d'una empresa situada a Pontevedra i posteriorment les distribuïa com si fossin productes originals per un valor de 15.000 euros cada unitat. Les oferia a través de les xarxes socials i fires del sector i demostrava als compradors la seva suposada autenticitat lliurant certificats falsos que acreditaven la superació de proves de qualitat.



La investigació es va iniciar després de l'avís que una dona havia patit lesions a la cara després de rebre un tractament de rejoveniment de la pell en una clínica d'estètica. Després dels fets, els agents van sospitar que podria tractar-se d'un aparell falsificat, per la qual cosa van realitzar les actuacions necessàries per esbrinar l'origen de la màquina utilitzada durant la sessions. Aviat van poder confirmar les seves sospites i van veure que es tractava de la imitació d'unitats d'alta tecnologia -de les quals únicament hi ha 30 peces al mercat espanyol- i el preu del qual ronda els 40.000 euros.



Avançada la investigació els agents van comprovar que el proveïdor, una empresa situada a Pontevedra, portava més de tres anys important aquests aparells falsos provinents de la Xina. Quan el producte arribava a Espanya, el responsable de l'empresa l'oferia a través de les xarxes socials i fires de bellesa, convencent els possibles compradors de la seva originalitat a través de certificats falsos que acreditaven la superació d'exigents proves de qualitat. D'aquesta manera, els propietaris de les clíniques d'estètica queien en un engany en pagar més de 15.000 euros per un producte original quan en realitat rebien una còpia falsa.



Onze clíniques afectades



Després de localitzar l'empresa encarregada de la venda, els policies van destinar les seves obstinacions a destriar quins havien estat les clíniques receptores dels aparells de bellesa falsos venuts per l'empresa gallega. En total, dotze màquines han estat localitzades i intervingudes en onze províncies de tot el país, a més de Tarragona, Barcelona, La Corunya, Conca, Albacete, Granada, La Rioja, Màlaga, València, Salamanca i Tenerife



Aquests aparells, es trobaven en funcionament fins a la seva intervenció, la qual cosa ha afectat no només la imatge de les marques compradores, sinó que també suposaven un risc per a la salut dels clients. El responsable de la venda il·legal ha estat detingut a Pontevedra per un presumpte delicte contra la propietat industrial, un delicte d'estafa i per falsedat documental. A més, s'han realitzat dos registres en els quals s'han intervingut 'pendrives' i cartutxos per al funcionament de les màquines falsificades.