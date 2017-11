La màgia de Juan Tamariz, a Tarragona

L’espectacle Magia Potagia clourà l’11è Festival Internacional Teatre Màgic dissabte al Teatre Tarragona

Actualitzada 27/11/2017 a les 20:50

Els darrers espectacles i propostes de l’onzena edició del Festival Internacional Teatre Màgic 2017 arriben aquest cap de setmana. El festival novament està tenint una molt bona acollida entre el públic amb aforament complet en molts espectacles.El món de l’il·lusionisme se cita novament als escenaris de Tarragona amb l’objectiu d’oferir una selecció dels espectacles de màgia més destacats de l’actualitat que compta amb la direcció artística del tarragoní Mag Gerard. Artistes de França, Argentina, Colòmbia, Catalunya i resta de l’estat espanyol s’han donat cita aquest mes a Tarragona i La Canonja presentant en molts casos les seves noves creacions.Aquest divendres, a les 18 hores la llibreria Adserà acollirà un espectacle de màgia de prop per a tota la família. Cartes, monedes, bitllets i altres objectes quotidians seran els protagonistes d’aquest petit viatge màgic.El mateix divendres a les 21 hores al Teatre Tarragona actuarà Jeff Toussaint. Aquest destacat artista és l’hipnotitzador del programa 1, 2, 3, Hipnotízame (Antena3), que en la seva primera emissió va ser vist per més de tres milions de telespectadors. L’espectacle que oferirà és una experiència difícil de creure: interactiva, plena de fortes emocions, de magnetisme, misteri i humor. Un viatge a l’últim racó del subconscient a través de la capacitat de suggestió, amb una fascinant tècnica de la hipnosi, fins i tot, col·lectiva. Una proposta per a tots els públics per descobrir el misteriós i desconegut poder de la ment humana.El gran mestre de la màgia Juan Tamariz oferirà el seu nou espectacle: Magia Potagia... ¡y más!, dins la cloenda del Festival Teatre Màgic el 2 de desembre a les 21h al Teatre Tarragona. La funció es renova cada dia gràcies a dos ingredients bàsics: la participació del públic i els millors números de Tamariz. A més, estarà acompanyat per l’il·lusionista argentí Alan i la maga colombina Consuelo Lorgia. Dues hores de màgia, telepatia, humor, misteri, improvisació i emoció formen aquest espectacle que ja porta més de cinc anys representant-se en teatres de l’estat i de l’estranger, i s’ha vist en escenaris tan prestigiosos com el Festival de Música Clàssica de Salzburg o el Festival d’Art de Toronto.Més de trenta anys de carrera artística i l’elogi del públic i dels seus companys de professió avalen l’èxit de Juan Tamariz. Ha rebut un premi especial que li ha concedit la Federació Internacional de Societats Màgiques (FISM), per la seva contribució a la teoria i filosofia de la màgia.Les entrades per als dos espectacles es poden comprar a la taquilla del teatre una hora abans de l’espectacle o a través del portal Tarracotiket. Més informació del festival a la web oficial.