Els grups polítics estrenen despatx a la segona planta de l'Ajuntament

Esquerra Republicana es va traslladar diluns i el PP, per exemple, ho farà durant aquesta setmana

Actualitzada 27/11/2017 a les 20:37

Els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Tarragona –PSC, PP, ERC, Cs, UpA, ICV-EUIA i la CUP– han estrenat despatx a la segona planta del Palau Municipal. Tot i que alguns partits, com l’encapçalat per Arga Sentís (ICV-EUIA), ja van traslladar-se a les noves dependències el passat mes de setembre, no ha estat fins aquesta setmana que Esquerra Republicana –ho va fer ahir– i el Partit Popular –ho farà en els propers dies–, entre d’altres, s’han mogut fins al nou emplaçament.



Aquest trasllat es deu a la reforma del Palau Municipal que es va inaugurar el passat 31 de març. El cost de les obres va ser de 3.263.370,56 euros i l’alcalde Ballesteros va destacar que «de no haver estat per la implicació de totes les administracions en uns moments econòmics tan difícils no s’hagués pogut fer». El Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació va aportar 910.085,10 euros, és a dir, el 28,39% del total, mentre el Pla Únic d’Obres i Serveis (POUSC) de la Generalitat va posar 650.000 euros, que representen el 20,26% del cost total de l’obra.



Les noves dependències municipals, més espaioses i funcionals, estan ocupades per Serveis a la Persona, Informàtica, alguns serveis d’Intervenció i Recaptació Voluntària que estaven dispersos, a més a més de Contractació, els sindicats i els partits polítics, que milloren els seus accessos de cara a la ciutadania. Aquesta setmana, la resta de grups municipals faran el trasllat de les seves dependències a la segona planta del consistori.