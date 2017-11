El Mercat Central obrirà al públic el diumenge 24 de desembre

La major part dels paradistes esperen rebre els encàrrecs dels seus clients després del pont

Actualitzada 27/11/2017 a les 20:29

El Mercat Central obrirà el diumenge dia 24 de desembre, de 8:30 a 17 hores, per facilitar les darreres compres dels clients i la recollida dels encàrrecs que els paradistes rebran, com succeeix tots els anys, amb motiu de les festes el Nadal i de Sant Esteve, van informar venedors consultats per aquesta redacció. El fet que enguany el Nadal cau en dilluns va decidir Espimsa a consultar els venedors, a proposta d’alguns paradistes, la possibilitat d’obrir portes el diumenge malgrat ser l’únic dia de la setmana no festiu en què l’establiment roman tancat. Un dels professionals del Mercat Central, Jordi Balagué, va informar a Diari Més que «venir a treballar el dia 24 és voluntari», mentre que Fàtima Oliveira, treballadora d’una botiga de pollastres, va dir «s’ha comentat i crec que només s’obrirà fins al migdia: no ho sé del tot segur».



La setmana al Mercat Central ha començat com qualsevol altra, tot i que la proximitat del Nadal comença a notar-se en alguns punts de venda i en funció dels productes de què disposen les parades. Balagué, especialitzat en la venda de bacallà, va informar que «falta alegria i, fins que no passi el pont, la gent no farà comandes, segons el comentari generalitat d’altres venedors», per afegir que «tot depèn del que es ven a cada parada». «En el meu cas, antigament per Nadal es consumia més bacallà que ara». Mentrestant, Oliveira va introduir alguna variant en aquest context. «La gent comença a preguntar per comandes que podran fer i pels preus del capó i la pularda, però serà passat el pont quan tot s’animarà».



Carmeta Budesca és la responsable d’una peixateria. En el seu cas, els clients acostumen a fer compres i comandes per Nadal «quinze dies abans» i s’interessen, de manera especial, «per les gambes i els escamarlans, que es compren per guardar». Busdesca va comentar que «la gent s’espera fins a l’últim moment, perquè els preus no pugen tant com sembla: l’any passat les pujades ja no van ser exagerades». També hi ha qui adquireix els productes «uns dies abans per comoditat, perquè no se li acumulin totes les compres que han de fer amb motiu del Nadal en pocs dies».



Un cas molt diferent és el de la parada especialitzada en carn d’equí. Una de les venedores, Ana Tirado, va comentar que, «ara mateix, no hi ha massa alegria, però tot s’animarà». La seva opinió va coincidir amb la d’altres professionals. Tirado va matisar que «nosaltres ens dediquem a la carn de cavall, que és més selectiva, i venem més producte la resta de l’any, però també hem rebut alguns encàrrecs».



Per la seva banda, Sandra Sorribes, venedora en una parada dedicada a l’aviram, va indicar que alguns clients «pregunten pels preus i encara no hem previst els encàrrecs, ja que serà la setmana vinent o després del pont quan arribarà el gruix de les vendes de Nadal». La previsió és que l’activitat es multiplicarà a partir de l’11 de desembre i experimentarà una el·lipsi creixent fins al darrer moment, més aquest any que les opcions de realitzar compres es perllongarà fins al diumenge dia 24. Els venedors consideren que el major nombre de compres es faran quan s’apropin els dies 25 i 26 de desembre.