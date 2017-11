El festival REC estrena la secció familiar MiniREC amb la col·laboració del Minipop

La nova proposta, que es durà a terme a l’Antiga Audiència, inclou quatre pel·lícules i dos tallers cinematogràfics ideats per l’associació de mares Tecletes

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 09:49

La 17a edició del festival REC incorpora enguany el MiniRec. Es tracta d’una nova secció familiar sorgida de la col·laboració del festival de cinema amb el Minipop en la qual es projectaran quatre pel·lícules per a tots els públics. A més d’aquesta programació especial, la nova proposta també comptarà amb dos tallers ideats per l’associació de mares Tecletes. Amb aquesta nova secció s’amplia la única projecció familiar amb la qual comptava el REC a una programació de quatre pel·lícules. L’objectiu és acostar el cinema d’autor al públic familiar i permetre que petits i grans gaudeixin plegats del cinema.



La primera sessió familiar, el dimecres 6 de desembre a les 12 hores, serà Microbe et gasoil, la darrera proposta de Michel Gondry. El mateix dia a la tarda, a les 16 hores, el cicle continuarà amb la pel·lícula Estiu 1993 de Carla Simón. L’endemà dijous 7 de desembre a les 12 hores es projectarà Vida Lliure de Marc Recha. I, finalment, la programació del MiniREC acabarà diumenge 10 de desembre a 16 hores amb el film El malvado Zorro feroz, de Benjamin Renner i Patrick Imbert. Aquest darrer film ha estat preseleccionat als Oscar com a Millor Pel·lícula d’Animació i guanyador de l’actual edició dels Cèsar en la mateixa categoria. El preu de les projeccions és 6 euros per un adult més un nen.



El MiniREC també inclou diversos tallers que es duran a terme els dies 6 i 10 de desembre a les 18 hores, coincidint amb projeccions de pel·lícules destinades a públic adult. Així, els més petits tindran una alternativa d’oci relacionada amb el cinema mentre els grans gaudeixen del festival. Els participants d’aquests tallers podran jugar i experimentar amb la llum amb la tècnica de la cianotipia i descobrir com fer animació a través de la creació d’un flip-book. Les activitats són gratuïtes amb l’entrada del REC però cal inscripció prèvia a info@tecletes.org.