Tarragona 2018 busca personal per gestionar els perfils a les xarxes socials

Ofereix un maxim de 139.150 euros (IVA inclòs) per set mesos de feina

Actualitzada 27/11/2017 a les 17:10

Tarragona 2018 busca personal. Ara, necessita un equip de gent que gestioni els perfils dels Jocs Mediterranis 2018 a les xarxes socials i, a més, mantenir aquestes vies de comunicació.



Per aquest motiu, licita la gestió d'aquests serveis per intentar potenciar aquest esdeveniment esportiu a les xarxes socials i que guanyi visibilitat.



Els interessats a obtenir aquesta plaça han de saber que és una feina que s'ha de realitzar entre el 15 de febrer del 2018 i el 15 de setembre del 2018 i que el valor màxim del contracte és de 139.150 euros (IVA inclòs). En cap cas, Tarragona 2018 acceptarà cap oferta d'import superior. Això significa que l'empresa o grup que s'hi presentés podria cobrar 19.878 euros (IVA inclòs) per realitzar aquest servei.



Qui vulgui optar a gestionar el servei sap que ha de gestionar la presència dels Jocs a les xarxes en cinc idiomes: castellà, català, anglès, francès i àrab, i haurà de mantenir i supervisar aquestes vies de comunicació.



A més, entre d'altres tasques, haurà de conèixer Facebook, Twitter, Instagran, Linkedin, youtube, vimeo i Flickr. Haurà de fer una auditoria inicial de com estan els Jocs a les xarxes a l'actualitat i haurà de treballar amb continguts audiovisuals.



L'horari de servei d'atenció telefònica aportada pel guanyador d'aquesta plaça serà de 9 a 24 hores, els set dies de la setmana, i els materials aniran a càrrec de l'adjudicatari.