Sancionen nou policies allotjats a Tarragona per marxar sense permís a Valladolid per veure les seves famílies

Se'ls ha obert un expedient i se'ls ha apartat de l'operació Copèrnic

Actualitzada 27/11/2017 a les 12:50

La direcció general de la policia espanyola ha sancionat nou agents desplaçats a Catalunya en el marc de l'operació Copèrnic per viatjar sense permís a Valladolid per veure les seves famílies, segons va avançar 'El Confidencial Digital' i han confirmat fonts del cos a l'ACN. Es tracta de nou agents de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP), amb funcions d'antidisturbis, i que estaven allotjats a Tarragona. Als policies, se'ls ha obert un expedient per una falta lleu, que comporta una sanció d'entre un i quatre dies de suspensió de sou i feina, ja que la seva absència no va repercutir de forma notable en l'operatiu, han assenyalat les fonts de la policia espanyola. També han estat apartats de l'operació Copèrnic i no rebran la compensació especial per la comissió de servei, han confirmat les mateixes fonts.



Segons explica 'El Confidencial Digital' i han confirmat fonts policials, els agents volien aprofitar el descans posterior a un torn de nit i un dia lliure per viatjar a Valladolid. Ara bé, els policies van absentar-se el 27 d'octubre, quan el Parlament va declarar la independència, i quan se'ls va voler activar, van haver de reconèixer que no es trobaven al seu lloc. Els agents van desplaçar-se a Catalunya per reincorporar-se al dispositiu i uns dies més tard, van tornar a la destinació habitual.