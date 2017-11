Les obres deixen el carrer Sant Domènec gairebé inaccessible per als vianants

Imatge del carrer Sant Domènec ahir al matí, on s'aprecia l'estat del pas habilitat a l'esquerra de la via.

Les actuacions van començar el 3 d’agost i teòricament haurien d’acabar la setmana vinent

Actualitzada 26/11/2017 a les 19:15

Les obres del carrer Sant Domènec han deixat la via gairebé inaccessible per als vianants. Tot i que s’ha habilitat un pas al costat esquerre del carrer en direcció a la plaça de Sedassos, travessar-lo és tota una aventura. Al xamfrà amb la plaça de la Font, comença un camí de fustes i xapes molt inestable que s’allarga fins a la meitat del carrer. Després, aquestes plataformes desapareixen, i els vianants s’enfronten a clots i a una caiguda d’un metre, provocada per la inexistència de tanques –moltes han caigut durant el cap de setmana– que protegirien els vianants del desnivell que han deixat les obres.



Les obres s’emmarquen dins el projecte integral de la Part Alta (PIPA) i van començar el passat 3 d’agost. Al carrer Sant Domènec s’hi està fent un canvi del paviment consistent en una plataforma única i del mateix tipus de pedra que la plaça de la Font. També s’hi està renovant el clavegueram i la xarxa elèctrica. Quan estiguin enllestides, els vehicles tindran accés restringit, que serà només per als veïns de la zona. Les obres tenien una durada prevista de 4 mesos. Així, segons el calendari, haurien d’acabar la setmana vinent, però sembla que s’allargaran.