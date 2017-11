La pista de gel de les Gavarres comença a agafar forma

Aquest any abandona la Plaça Verdaguer

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 20:21

La pista de gel del complex comercial de les Gavarres comença a agafar forma. Els operaris ja han començat a muntar l’estructura, que s’inaugurarà aquest divendres dia 1 de desembre. La pista de gel s’instal·larà a l’interior d’un envelat de 800 metres quadrats que comptarà amb una zona comercial i la superfície de gel per patinar serà de 390 metres quadrats. A més, l’espai comptarà amb llums i ambientació sonora per transmetre als assistents l’esperit nadalenc. D’altra banda, els operaris també han aixecat el gran tobogan que hi haurà al costat de la pista. Cal recordar que aquestes instal·lacions s’han traslladat de la plaça Jacint Verdaguer, ubicada al centre de Tarragona, al complex de les Gavarres, als afores de la ciutat. La nova pista de gel, més gran que en anys anteriors, obrirà les portes fins al dia 7 de gener.