L'Ajuntament aprova el Servei Municipal de Biblioteques de Tarragona

Actualitzada 27/11/2017 a les 16:05

Al darrer Ple municipal, l'Ajuntament va acordar la creació del Servei Municipal de Biblioteques de Tarragona i l'adscripció de la Biblioteca de Torreforta a la conselleria de Cultura. La creació del Servei és el primer pas per poder executar el Pla de Biblioteques 2017-2022, aprovat el 29 de juny de 2017, que permetrà normalitzar els serveis públics d’accés a la cultura a la ciutat d’acord amb el marc legislatiu vigent.



El Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de Tarragona serà l'encarregat de gestionar i coordinar els futurs equipaments; el primer dels treballs que s’iniciaran serà la reforma del Mercat de Torreforta per traslladar-hi l’actual biblioteca, on està ubicada fins ara al Centre Cívic.