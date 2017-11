Els taxistes faran una jornada de serveis mínims aquest dimecres

L’objectiu de la protesta és lluitar per la proporcionalitat amb les VTC i contra l’intrusisme laboral

Actualitzada 26/11/2017 a les 18:15

Els taxistes de la província de Tarragona faran una jornada de serveis mínims aquest proper dimecres. L’objectiu de la protesta és lluitar pel compliment de la proporció legal entre llicències de taxi i autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) –que és d’una VTC per cada 30 taxis– i també per manifestar el rebuig a l’intrusisme laboral nascut amb les «empreses col·laboratives».



L’Agrupació de taxis integrada en la Federació Empresarial d’Auto Transport de la Província de Tarragona (FEAT) s’ha adherit a aquesta jornada, convocada arreu de l’estat, per «solidaritzar-nos amb els companys de les grans ciutats, que són els que més problemes pateixen», segons indicava el president de la FEAT, Joaquim Olivé. Els taxistes, doncs, faran serveis mínims i només atendran trucades d’«urgència» o de «primera necessitat» relacionades amb el sector sanitari. «Es filtraran totes les trucades i només s’atendran aquelles que siguin de necessitat», deia Olivé.



El president de la FEAT assegurava que el sector està «molt preocupat» per la situació actual. A Tarragona ciutat, per exemple, hi ha actualment 93 taxis tradicionals i, segons l’antiga normativa, hi hauria d’haver tan sols només 3 VTC. «Però com es pot fer una trampa legal i el Parlament Europeu encara no s’ha posicionat, a Tarragona tenim ara mateix prop de 50 VTC», denunciava el passat 9 de novembre a aquest rotatiu el president de l’Agrupació Ràdio Taxi de la ciutat, Sergi Marquès.