El PDeCAT exigeix la neteja «urgent» de Rodolat del Moro

Imatge d'un arbre al mig de la via al carrer de les Hortènsies, a la urbanització de Rodolat del Moro.

El grup municipal titlla «d’espantosa» la situació en què es troba la zona

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 13:10

El PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat per escrit a l’equip de govern la neteja urgent de Rodolat del Moro, ja que denuncia que la urbanització es troba en una situació «espantosa». La regidora del grup municipal Cristina Guzmán ha denunciat que «més d’un mes després del temporal de pluja i vent, multitud de carrers continuen obstruïts per enormes muntanyes de troncs, branques i fullaraca».



Guzmán, que titlla la situació de «surrealista», alerta que «les grans muntanyes de residus estan obstaculitzant tant la calçada com les voreres i, a banda, propicien la creació d’abocadors d’escombraries incontrolats». La regidora del grup municipal també atribueix l’actual situació de Rodolat del Moro a la manca de cura de l’Ajuntament, ja que assegura que «hi ha voreres en mal estat, plenes d’herbes, solars abandonats en pèssimes condicions i senyals de trànsit trencats».