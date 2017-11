Actes vandàlics deixen inoperatives les escales del Vapor i l'ascensor del Parc de l'Amfiteatre

L’Ajuntament gasta més de 325.000 euros aquest any per pal·liar els efectes del vandalisme

Actualitzada 27/11/2017 a les 14:58

Les escales mecàniques del carrer Vapor i l’ascensor del Parc de l’Amfiteatre, a Tarragona, estaran quinze dies fora de servei per actes vandàlics. Segons ha informat l’Ajuntament, les escales es mantenen inoperatives degut a un mal ús, ja que algú va donar un cop fort a les guies i s’haurà de reposar la peça. El cost de la reparació ascendeix a 6.634,12 euros. D’altra banda, al Parc de l’Amfiteatre s’ha arrencat la botonera de l’ascensor i s’han fet pintades a l’interior i a l’exterior de l’elevador. El cost d’arranjar els desperfectes serà de 427,66 euros, a més dels costos de neteja. El regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, ha titllat la situació de «desesperant» i ha recordat que l’Ajuntament de Tarragona va gastar 1,6 MEUR l’any passat per pal·liar els efectes del vandalisme. Aquest any, el consistori porta gastats 325.950 euros.



Durant aquest 2017 s’han produït desperfectes en dependències municipals per import de 181.500 euros, desperfectes generals en espais de la via pública per valor de 44.200 euros i en l’enllumenat públic per un import de 42.750 euros. També s’han hagut de reparar sistemes de reg, tanques de fusta, reposar arbrat i arbusts arrencats o trencats, reparar bancs i taules de pícnic, reposar baranes de vidre i de ferro, i despintar grafits als jocs infantils, entre d’altres.