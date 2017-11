Un tarragoní, ferit greu en patir un accident de moto a la Noguera

Un home sent evacuat en helicòpter, en una imatge d'arxiu.

L’home, de 64 anys, ha patit una caiguda des d’una alçada de sis metres

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 20:16

Un veí de Tarragona ha resultat ferit aquest diumenge després de patir un accident de moto a Camarasa, la Noguera. L’home, de 64 anys, ha patit una sortida de via i s’ha precipitat des d’una alçada d’uns sis metres mentre circulava per la C-13. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dues dotacions de bombers per tal de rescatar la víctima. Un helicòpter del SEM l’ha traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat greu degut a diversos politraumatismes.