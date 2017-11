Prop de 800 Minyons Escoltes i Guies participen en l'Assemblea General de Tarragona

La demarcació acull una assemblea de l’entitat cada vuit anys

Redacció

Actualitzada 26/11/2017 a les 18:48

Tarragona s’ha convertit, durant aquest diumenge, en la capital dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG). Un 800 joves han participat en l’Assamble General Ordinària d’aquesta entitat que s’ha celebrat al Palau de Congressos de la ciutat, una cita que la demarcació tarragonina acull una vegada cada vuit anys.



Durant l’assemblea, els caps i formadors de MEG han escollit els càrrecs de presidenta d’una coordinadora de relacions, així com els membres de la junta i la Taula Executiva. A més, s’han aprovat les memòries i comptes del curs 2016-2017 i els pressupostos i programa de curs 2017-2018. L’assemblea ha estat molt marcada per la situació política que viu Catalunya, ja que Minyons Escoltes i Guies s’han vist afectats pel bloqueig de l’Estat a subvencions per a les ajudes socials i el voluntariat. A més, MEG s’ha posicionat de manera clara a favor de la democràcia, reivindicant la llibertat dels membres del govern i els líders de les associacions independentistes empresonats.



L’acte celebrat a Tarragona ha comptat, a més, amb la presència de la directora general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta, i el conseller d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca Rosell. Tant Vilalta com Rosell han intervingut en l’acte que MEG ha realitzat obert al públic, on han convidat representants d’altres entitats, institucions i administracions.