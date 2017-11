Tarragona homenatja les «heroïnes del 2017» per rebutjar les agressions masclistes

Unes 300 persones es manifesten en el dia internacional contra la violència de gènere

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 21:26

Pocs minuts abans de les set de la tarda diverses persones ja omplien l’Estàtua dels Despullats, punt on s’havia marcat l’inici de la manifestació pel dia internacional contra les violències masclistes. Mentre els assistents s’anaven aplegant, membres de l’organització convertien la inscripció del monument per retre homenatge a les dones mortes a causa de la violència de gènere. Del «Tarragona als herois de 1811» es passava al «Tarragona a les heroïnes del 2017» mentre els noms de totes les víctimes d’agressions masclistes omplien el pedestal de l’estàtua. En total, 22 dones mortes a causa de la violència masclista.



La manifestació estava organitzada per l’associació feminista tarragonina Cau de llunes, juntament amb Arran Tarrgona, CDR Tarragona, CUP Tarragona, Endavant Tarragona, IAC, SEPC i Stop Maremortum. Prop de 300 persones participaven en la cita acompanyades de banderes morades, símbol de la lluita feminista, i d’algunes banderes amb l’arc de Sant Martí.



A mesura que la marxa avançava s’enganxaven cartells sobre les plaques dels carrers per tal de feminitzar-los i dedicar-los a dones com Neus Català o Dolors Martí i Domènech. Tot, en un gran ambient reivindicatiu en el que també s’han proferit crits en contra dels violadors arran del judici a ‘la Manada’. A més, s’ha recordat que les violències masclistes es poden trobar en la societat de diverses maneres, i que cal conscienciar per lluitar contra tot tipus d’agressió.