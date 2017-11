El Col·legi Oficial de Graduats Socials celebra el seu sopar anual

En l’acte també es van atorgar diverses distincions entre els membres

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 11:37

Més de 200 persones van assistir, aquest divendres a la nit, al sopar anual que celebra el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. Una vetllada que compta amb la presència de membres del col·legi i d’altres entitats i agents socials i econòmics que hi tenen relació. Aquesta edició del sopar portava per lema ‘El Col·legi ens dóna força’, que servia per reivindicar la importància que l’entitat té per als seus membres. La presidenta del Col·legi, Anna Maria Asamà, així ho va destacar en el seu discurs de clausura de l’esdeveniment: «El Col·legi ha de ser el punt de recolzament en el que hi trobem suport cada un dels col·legiats, da de ser un punt de trobada i un lloc de debat i també un focus de formació».



Durant el sopar, l’entitat va aprofitar per atorgar diverses distincions entre els seus membres per tal de reconèixer la tasca que desenvolupen en l’associació, així com la seva trajectòria dins del Col·legi de Graduats Socials. El màxim reconeixement se’l va endur el Magistral del Jutjat del Social número 3 de Tarragona, Francisco Javier Sánchez Icart, premiat amb la Medalla als Serveis Distingits en categoria d’Or. El Col·legi va destacar la seva participació activa en els actes oficials i institucionals organitzats per l’associació, així com les activitats formatives d’aquesta.



Més enllà dels membres del Col·legi i d’entitats properes, també van participar algunes autoritats com el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid; la Magistrada de la Sala IV del Social del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolés; i el Secretari General de la Presidència, Joaquim Nin.