Tarragona s'il·lumina amb els llums de Nadal

Desenes de persones s'han aplegat a la Rambla Nova per a veure aquest divendres a la tarda l'encesa dels llums de Nadal

Actualitzada 24/11/2017 a les 22:00

Tarragona ha celebrat aquest divendres la Festa de l'encesa de llums de Nadal, que ha començat a les 18.30 hores, una hora més tard del que estava previst. L'acte ha tingut lloc a la Rambla Nova, entre la font del Centenari i l'Estàtua dels Despullats.



Desenes de persones no s'han volgut perdre aquesta cita tan important com és l'encesa de llums de Nadal de la ciutat, ja que aquest dia dóna el tret de sortida a una de les festes més esperades de l'any.



El grup lleidetà, Pastorets Rock, s'ha encarregat d'amenitzar l'espera dels més petits i grans amb cançons nadalenques amb un estil rock que ha fet ballar a tothom. Els lleidetans han estat els que han conduït tot l'acte i els encarregats de prémer el botó per a que Tarragona quedés il·luminada.



D'altra banda, hi havien instal·lades unes carpes on el petits podien escriure la carta als Reis Mags i dipositar-la a la bústia reial. Els integrants del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre donaven un berenar de pa amb oli i xocolata. I per últim, l'òptica Teixidó sortejava 25 ulleres de sol entre aquelles persones que s'apropaven i omplien amb les seves dades una postal numerada.



Finalment, després de gairebé una hora d'actuació musical, ha arribat el moment més esperat per tots. I amb un compte enrere, tots els assistents, mans amunt, han ajudat que els llums per fi s'encenguessin.