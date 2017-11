La jornada tindrà lloc el dijous 30 de novembre el Centre Tarraconense El Seminari

Tarragona celebrarà, el proper dijous 30 de novembre, un Fòrum de conferències i taules rodones sobre les Tendències en Turisme Arqueològic de la ciutat. La jornada tindrà lloc al Centre Tarraconense El Seminari. Tot just el mateix dia, coincidirà amb la commemoració dels 17 anys des què Tarraco va ser proclamat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.Propostes per valorar turísticament els actius del patrimoni arqueològic, la seva gestió turística sostenible, la creació d'experiències singulars per a la divulgació històrica i les expectatives de futur seran els eixos sobre els quals els professionals de l'arqueologia, la cultura i el turisme debatran durant la jornada.A les 9 del matí tindrà lloc la inauguració institucional de la jornada. Tot seguit, obrirà la primera conferència el catedràtic d’Arqueologia de la URV, Joaquín Ruiz de Arbulo, amb el títol 'El potencial del turisme arqueològic: reptes i frens'. Durant tot el matí hi haurà més conferències i taules rodones referent als atractius turístics de l’arqueologia de la nostra ciutat.Després d'un recés per un dinar networking, el Fòrum continuarà a la tarda, on hi haurà una conferència a càrrec de Francesc Xavier Hernández, director del Grup de Didàctica i Patrimoni de la Universitat de Barcelona, i una taula rodona anomenada 'Recursos i experiències de productes de divulgació històrica i turisme'. La jornada clourà amb les conclusions del dia a les 19 hores.Les inscripcions poden realitzar-se a través de la web . El preu és de 25 euros i inclou el dinar networking.