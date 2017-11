Entitats veïnals reclamen un nou urbanisme

Les entitats signants fan pública la necessitat de crear «un procés participatiu barri a barri»

Actualitzada 23/11/2017 a les 19:57

L’activació d’espais públics abandonats per un ús col·lectiu i veïnal, la defensa d’un urbanisme sostenible i de qualitat i la lluita contra l’especulació són alguns dels punts que conformen part del contingut d’un manifest que, sota el títol La Tarragona que volem, han elaborat diverses entitats socials i veïnals de la ciutat que demanen el suport de la societat per introduir canvis en l’estat actual de la cosa.



En el manifest, publicat el passat dimarts al Twitter, els signants proposen «fer-nos més habitants i menys usuaris del nostre territori quotidià, animats per un esperit de compromís i participació en el model de ciutat». El col·lectiu es declara partidari de la «creació d’un model de ciutat fruit d’un procés participatiu barri a barri, des d’un desenvolupament dialogat i comú, lluny de qualsevol instrumentalització partidista». Un dels objectius que es persegueixen és «redefinir el concepte actual sobre l’espai públic, recuperant i revitalitzant els equipaments urbans en desús», diuen en el manifest. El col·lectiu afegeix que cal que «el ciutadà i les entitats ciutadanes tinguin veu i s’activin en la construcció del seu barri i la seva ciutat».



Les tesis i arguments inclosos en el manifest s’aproximen a la d’alguns partits de l’oposició municipal que sempre s’han mostrat contraris al desenvolupament de projectes urbanístics com el de la Budellera. Precisament, fa uns dies aquesta redacció va tenir coneixement que ERC, CUP i Units per Avançar demanaran al Govern de la ciutat la convocatòria d’un ple monogràfic per abordar tots aquells aspectes de l’urbanisme de Tarragona que els preocupen. El regidor d’ERC, Pau Ricomà, va avançar que la petició oficial es tramitarà passades les eleccions del 21-D i, a partir d’aquell moment, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros tindrà deu dies per convocar la sessió.



Els signants del manifest rebutgen «l’abandonament d’edificis significatius» i reclamen que «les infraestructures amb un bagatge històric en fase de decadència puguin optar a una rehabilitació». Segons opinen, «cal treballar per una connexió real i sostenible entre els diferents barris de la ciutat que permeti la creació d’un autèntic entramat urbà, capaç de relligar la ciutat i crear noves sinergies».



En un apartat del manifest, els seus promotors, entre els quals es troba la Federació d’Associació de Veïns de l’Àrea de Llevant, es posicionen en contra de «l’urbanisme especulatiu encarat al consum» i reclamen que «s’evitin projectes urbanístics desmesurats i agressius amb l’entorn».



Citen, entre altres, Terres Cavades i la Budellera. Tarragona necessita «un planejament constructiu i racional de la ciutat, i no un programa d’actuació que aposti per un pla urbanístic enfocat a l’explotació del territori en benefici dels empresaris de la construcció o el turisme», diuen, i afirmen «volem un planejament urbà que fomenti la recuperació dels barris».