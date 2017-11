El passeig Rafel Casanova serà de sentit únic en direcció a la platja del Miracle

El motiu és la construcció del carril bici al passeig marítim entre l’Arrabassada i el Miracle

Actualitzada 23/11/2017 a les 19:43

El carril bici que es construirà entre la platja del Miracle i l’Arrabassada, al passeig Rafel Casanova, afectarà al trànsit entre ambdós punts. El passeig es convertirà en una via de sentit únic en direcció a la platja del Miracle. Aquest canvi de circulació serà una realitat quan el carril bici estigui construït. Les obres del mateix es van licitar en concurs públic el dia 22, i formen part de la remodelació del passeig marítim, que coincideix amb la construcció de la passarel·la que unirà el centre de Tarragona amb el mar.



El canvi de circulació amb motiu del carril bici del passeig Rafel Casanova serà significatiu. Els vehicles, que fins ara podien circular per la carretera que voreja la costa en tots dos sentits, només podran fer-ho en direcció a la platja del Miracle des de l’Arrabassada. D’aquesta manera, es preservarà la seguretat dels ciutadans que facin ús del nou equipament. La construcció del carril bici suposa acabar amb un dels dos carrils que actualment hi ha a la via, per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit transformar-la i reordenar-la en un únic sentit de la marxa. D’altra banda, i segons detalla el projecte de construcció del carril bici, els vehicles que circulin per aquesta via només ho podran fer a una velocitat de 30 quilòmetres per hora.



Però aquest podria no ser l’únic canvi circulatori produït per l’arribada del carril bici. L’Ajuntament, des de l’àrea de Mobilitat, contempla alguna actuació de reordenació viària a la zona del carrer Ernest Lluch i voltants. Aquesta reordenació, però, no s’executarà fins que s’acabi la reforma del passeig Rafael Casanova. En aquest sentit, cal dir que l’actuació per transformar el passeig marítim tindrà una durada prevista de 8 mesos i començaran el primer trimestre de 2018. El pressupost de les obres és d’1.223.512,25 euros i el projecte contempla la remodelació del passeig des de la rotonda del Port Esportiu fins a la plataforma del Miracle. És a dir, té com a eix central la zona de construcció de la nova passarel·la.



L’objectiu és adaptar l’espai a la nova realitat de connexió de la façana marítima amb la ciutat. Amb aquests treballs es vol que el passeig, junt amb les instal·lacions portuàries més properes d’ús ciutadà –com el port esportiu, el dic de Llevant i la zona lúdico-cultural del Moll de Costa– tinguin un ús més urbà i per a vianants i siguin de millor accés. Es preveu la pavimentació d’un vial amb un carril per cada sentit –només al davant de la plajta del Miracle–, el ja anomenat carril bici, una zona de pas per a vianants més ampla, jardineria i arbrat i nou enllumenat.