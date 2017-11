Domènech diu que les citacions de Reus intenten convertir «un conflicte polític» en un de penal

El candidat de Catalunya en Comú Podem considera que la situació és «intolerable»

Actualitzada 24/11/2017 a les 19:10

El candidat de Catalunya en Comú - Podem a la presidència de la Generalitat, Xavier Domènech, ha afirmat aquest divendres que les citacions al jutjat per un delicte d'incitació a l'odi de quatre bombers i dos veïns de Reus -a més de regidors i alcalde- és una mostra que s'està «intentant convertir un conflicte polític en un d'ordre públic o que s'ha de resoldre penalment». Així, ha apuntat que «això és intolerable» i que respon «al marc de l'aplicació de l'article 155, a la judicialització i a la penalització que s'està vivint». En aquesta línia, ha defensat que el 21-D ha de servir per «recuperar l'autogovern de Catalunya i per poder avançar més enllà de fulls de ruta que ens han dut al fracàs». Domènech ha presentat la candidatura de Tarragona, encapçalada per Yolanda López, davant el monument als Castellers a la Rambla Nova.



Domènech, que confia treure «un bon resultat» a la demarcació, ha dit que «fa massa temps que es fa una política des del centre», que ha provocat «segmentació social». Concretament, s'ha fixat en el projecte de BCN World, i ha apuntat que «aquells que deien defensar un model de país demostraven que era un model antipaís a Tarragona» i ha carregat perquè «l'única proposta de desenvolupament econòmic que hi havia era una feta des de fora, en una terra amb una dura crisi social i atur». «L'única proposta era més precarietat, més sous baixos, feina de baixa qualitat i convertir Tarragona en el casino d'Europa», ha lamentat Domènech.



D'altra banda, ha explicat que la formació aposta per defensar la connectivitat de Tarragona «amb una inversió potent» i amb uns plans on ha de figurar acabar l'autovia A-27 amb la connexió amb Montblanc, defensar el teixit productiu per garantir un model de desenvolupament sostenible o garantir la conservació de l'agricultura, la pesca i el paisatge de les comarques tarragonines. Mirant cap a l'Ebre, el candidat de Catalunya en Comú ha demanat «que no hi hagi cap més temptació de nous transvassaments encoberts». «Defensar que aquest país es construeix a partir dels seus territoris i no sobre els seus territoris», ha resumit Domènech.



La cap de llista de la formació a Tarragona, Yolanda López, ha reclamat que «Tarragona deixi de ser un territori oblidat» i que cal «desbloquejar Catalunya per canviar Espanya». En aquesta línia, López, de Podem, s'ha reafirmat en treballar per «fer president a Domènech, l'únic capaç d'oferir ponts en lloc de fronts».