Tarragona commemora els 17 anys des que és patrimoni mundial de la humanitat

El diumenge 3 de desembre s'obrirà a la ciutadania els recintes patrimonials de la ciutat i a més es faran recreacions històriques

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 18:00

L’Ajuntament de Tarragona commemora el 17 aniversari de la declaració de Tàrraco com a Patrimoni Mundial. El diumenge dia 3 de desembre s’obrirà a la ciutadana tots els recintes patrimonials de la ciutat com són les Muralles, el Pretori, el Circ, l’Amfiteatre i el Fòrum de la Colònia, als que s’hi sumaran el Museu Nacional Arqueològic, el Museu i la Necròpolis paleocristians i les vil·les romanes de Centcelles i els Munts.



Durant el matí, a més de l’accés lliure i gratuït, també es podrà gaudir de 'Històries de Tàrraco', es tracta de recreacions històriques per veure i sentir com vivien alguns dels habitants de l’Antiga Tàrraco. Des de les 11 hores i fins les 14.30 hores es podran veure recreacions com els gladiadors a l’Amfiteatre, les supersticions i màgia en una ciutat romana al Circ i les religions i sacerdocis d’època romana al Pretori.



Com a novetat d’aquest any, l’Escola Municipal de Música i El Tecler també participen en els actes de celebració i oferiran recitals de música en viu a diferents punts de la Part Alta. Així a les 11.30 hores, a l’entrada de les Muralles, alumnes de l’AMTP El Tecler interpretaran peces castelleres; a les 12.40 hores ho faran els alumnes de l’Escola Municipal de Música els quals interpretaran el Cant dels Ocells a l’Amfiteatre, himne de la ONU, i les actuacions musicals clouran al Fòrum de la Colònia a les 13.30 hores on es podran sentir cançons de la Patum de Berga.



El dia 30 de novembre, es lliurarà la distinció municipal Premi Tàrraco en reconeixement a l’entitat o persona que durant l’últim any hagi dut tasques a favor de la conservació i difusió del patrimoni mundial de la ciutat. En aquesta segona edició, el guardó és per la Fundació Privada Mútua Catalana. L’acte de lliurament serà a les 6 de la tarda a la Sala del Sarcòfag d’Hipòlit del Pretori.