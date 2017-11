L'Hospital Joan XXIII premiat per la seva gestió

La consultora Iasist premia el hospital de Tarragona també a l'Àrea de la Dona

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 12:17

Joan XXIII de Tarragona i Verge de la Cinta de Tortosa, gestionats per l'Institut Ccatalà de la Salut, han obtingut premis TOP 20 que cada any concedeix la consultora de serveis sanitaris Iasist. La distinció valora la qualitat de gestió i assistencial dels centres participants, agrupats per diferents categories, segons les dimensions i les característiques de cada centre. Aquest any, la consultora ha avaluat les trajectòries dels indicadors clínics des de l'any 2010 al 2015. Els premis es van lliurar ahir dia 22 durant un acte celebrat al Centre d'Art Reina Sofia de Madrid. Dels 53 hospitals guardonats, 15 són catalans, que han rebut un total de 19 premis en les diferents categories.



L’Hospital de Tarragona Joan XXIII ha rebut distincions a la Gestió Hospitalària Global, i també ha guanyat el premi a l'evolució dels seus resultats clínics en l'Àrea de la Dona. Els premis els van recollir la Dra. Miriam de la Flor, cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia i la Dra. Rosaura Reig, directora de processos assistencials de l’hospital Joan XXIII.



Participació voluntària

En aquesta edició han participat, de manera voluntària, 146 hospitals de tot l'Estat, 45 dels quals han resultat premiats, alguns dels quals en diverses categories. En total, la consultora Iasist ha lliurat 53 premis.



El jurat dels premis analitza més de 120 indicadors, corresponents a una trentena de processos, en vuit àrees clíniques: sistema nerviós, sistema respiratori, cor, aparell digestiu, sistema musculoesquelètic, ronyó i vies urinàries, dona i atenció al pacient crític.



L'any 2017, de manera excepcional, Iasist ha realitzat dues anàlisis independents sobre les millors trajectòries 2010-2015 i sobre el resultat de la implantació de la classificació internacional de malalties (CIE-10-ES), de l'any 2016