Els fotògrafs professionals d'Espanya premien al tarragoní Pep Escoda

Escoda s'ha endut el trofeu LUX Or a la darrera edició dels premis

Redacció

Actualitzada 23/11/2017 a les 17:12

L'Associació de Fotògrafs Professionals d'Espanya celebren cada any, desde 1993, els Premis LUX, consolidat com a referent al món de la fotografia professional d'Espanya reconeixent les millors obres fotogràfiques.



En aquesta 25ª edició, el reconeixement d'or a la categoria de retrats ha estat per al tarragoní Pep Escoda. El fotògraf ha guanyat amb uns plans en blanc i negre de l'actor Christopher Walken. A la mateixa categoria, el Lux plata ha estat per a Oliver Haupt i el bronce se l'ha endut Gonzalo Puertas.



Els Premis Lux compta amb 9 categories diferents com són reportatge documental, moda i bellesa, publicitat, arquitectura i interiorisme, paisatge i naturalesa, junior, reportatge social, entre altres.