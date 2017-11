El restaurant del Nàutic obrirà aquest dijous després de l'incendi d'ahir al club

L’incident es va produir al quadre de comptadors ubicat a sota de la piscina i va provocar molt fum

El gerent del restaurant del Club Nàutic, Iñaki Floria, té la intenció d’obrir avui les portes als clients, després de l’incendi que es va produir ahir al matí al quadre de comptadors de l’entitat nàutica, ubicats a sota de la piscina. L’activitat al restaurant va quedar paralitzada en el moment de produir-se el succés.



L’establiment de restauració va haver de canviar el ritme habitual i la tasca principal va traduir-se en airejar el local. Floria, va manifestar a aquesta redacció que el restaurant «s’ha omplert de carbonissa i, segons ens han dit els bombers, fins demà –per avui– no podrem netejar-la». En el moment de mantenir la conversa amb Diari Més, Floria estava pendent de l’arribada d’un grup electrogen per produir llum. «La nostra intenció és obrir el restaurant aquest dijous o el divendres», va dir.



L’incendi va generar una gran columna de fum negre que va alertar les persones que es trobaven en la zona. En el moment de detectar-se el fum, dins les instal·lacions del Club Nàutic només hi havia quatre usuaris del gimnàs i personal d’administració.

Al voltant de les 12 del migdia els bombers van rebre l’avís per l’incendi. En pocs minuts van arribar tres dotacions del cos de Bombers, que van intervenir per aturar l’intens fums que sortia de l’espai. Segons va informar Manuel Cremades, president del Nàutic, en declaracions a Tarragona Ràdio, en cap moment s’havia produït foc, però si un intens fum que va envair la zona i va obligar a desallotjar les dependències de l’entitat.