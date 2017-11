El paviment del carrer Mallorca canviarà a principis del 2018

Està previst que les obres per canviar el paviment comencin al primer trimestre de 2018.

Serà entre la plaça Ponent i la TAP degut a l’«envelliment» del mateix

El paviment del carrer Mallorca canviarà durant el primer trimestre de 2018. L’Ajuntament ha aprovat inicialment els tràmits per canviar les voreres del carrer entre la plaça Ponent i la Tarraco Arena Plaça. Els motius, han confirmat fonts municipals, són l’«envelliment» del terreny i el «trencament» de moltes de les rajoles. El projecte ha estat redactat pel Director de Brigades i el pressupost del mateix és de 126.285,95 euros.



Es tractaria de la segona actuació que es realitza al carrer Mallorca en pocs mesos. Cal recordar que el mes de juny el carrer va deixar de ser de dos sentits de la marxa en el tram entre Jaume I i plaça Ponent, i va passar a ser de sentit únic en tot el seu traçat, des de Francesc Bastos. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament volia millorar la circulació i la seguretat, tant de conductors com de vianants. Ara, es millorarà l’estat de les voreres per evitar accidents o caigudes.