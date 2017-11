El grup heavy tarragoní Ankor farà una gira al Japó

La banda, formada als Pallaresos el 2003, oferirà set concerts a Tokyo i altres ciutats del país

Actualitzada 23/11/2017 a les 09:53

La banda de metall dels Pallaresos Ankor oferirà una gira al Japó, on presentarà el seu darrer disc 'Beyond the silence of these years'. El grup musical conquistarà el país asiàtic amb un total de set concerts, el primer a la ciutat de Tokyo.



La gira pel país asiàtic durarà un total de set dies seguits en què cada un d'ells hi haurà un concert. Començarà el proper 1 de desembre a Tokyo i continuarà a Yokohama (2 de desembre), Tsurumi (3 de desembre), Tachikawa (4 desembre), Kyoto (5 desembre), Osaka (6 de desembre) i finalitzarà a la ciutat de Machida (7 de desembre).



La banda, que té el local d'assaig als Pallaresos, es va formar l'any 2003. Està composta per la vocalista Jessie Williams, Davif Romeu (guitarra i veu), Fito Martínez (guitarra i veu) Ra Tache (bateria, piano i cors).