El claustre de la URV reclama l'alliberament dels presos i la retirada de l'article 155

La declaració institucional, aprovada per àmplia majoria, també aposta per un referèndum pactat amb l’Estat

Actualitzada 23/11/2017 a les 15:58

El claustre de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha aprovat aquest dijous una declaració institucional en què urgeix la retirada de les accions penals iniciades contra dirigents polítics catalans i representants d’entitats ciutadanes, l’alliberament dels empresonats i «l’inici d’un diàleg sense condicions prèvies per trobar la solució adient a un problema polític que s’arrossega des de fa anys». El text sobre l’actual situació política -que ha rebut 55 vots a favor, vuit en contra i tres vots en blanc-, també sol·licita restablir el funcionament ordinari de les institucions d’autogovern de Catalunya i que es deixi d’aplicar a Catalunya l’article 155 de la Constitució. La declaració també fa una crida a que tothom participi de forma activa donant suport a les candidatures que millor representin la seva opció política en les properes eleccions al Parlament de Catalunya i, per últim, defensa que Catalunya ha de poder decidir el seu futur en un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’estat espanyol.



La declaració sosté que els problemes polítics requereixen solucions polítiques que no poden ser substituïdes per l’aplicació «inexorable» de la llei. En aquest sentit, el claustre de la URV considera que la llei ha d’estar «al servei dels ciutadans i no a l’inrevés, de forma que, quan una llei no respon als interessos legítims dels ciutadans, cal modificar-la i no imposar-la».



El text adverteix que cal restablir les institucions per assegurar la convivència entre tots els ciutadans i el desenvolupament polític, econòmic, social i cultural del país. Així mateix, els representants del claustre defensen que la democràcia només es pot construir a partir de les urnes i «res que surti de les urnes atempta contra la democràcia, sinó que la fa més forta, incisiva i duradora».