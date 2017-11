True taste, el luxe a l'abast de tothom

Manel Ribot, Emma Tatay i Clive Sharrocks han obert un negoci pioner a Marina Port Tarraco

Actualitzada 22/11/2017 a les 21:36

Aquest mes ha obert portes a la marina del Port de Tarragona True Taste Services, l’aposta de negoci de dos emprenedors amb una llarga trajectòria en el comerç a Tarragona i un xef acabat de desembarcar. Són Manel Ribot, Emma Tatay i Clive Stephen Sharrocks, una tríada de visionaris que han detectat un sector de mercat amb ganes –i gana– de gaudir de productes d’alta gamma.



True Taste s’adreça en primera instància als tripulants dels grans barcos de luxe que atraquen al port tarragoní. Manel Ribot, conegut a la ciutat pel negoci familiar (Aliments Ribot Cardona), té com a missió subministrar-los els productes d’alimentació de més alta qualitat amb un servei exclusiu i ràpid. «Tenim un ventall de proveïdors molt ampli, no només d’àmbit nacional, sinó també internacional. Allà on estigui el nostre client, ja sigui a Tarragona o al port de Mònaco o de Palma, els podem fer arribar el producte que ens demanin», explica el Manel.



El segon braç de True Taste és Clive Stephen Sharrocks, cuiner amb un bagatge internacional que ha passat els últims anys cuinant a bord de súper iots de luxe. Ara ha decidit retornar a terra ferma per mostrar i ensenyar tot allò que sap a través de workshops i showcookings. «En Clive té una gran experiència amb la cuina internacional, de l’Àfrica, l’Àsia, el Carib, Austràlia.. a True Taste el que farà és ensenyar al client nous productes, com tractar-los i de quina manera cuinar-los. I ho fa en una cuina oberta, amb els mateixos electrodomèstics que qualsevol pot tenir a casa», apunta Ribot. El xef també oferirà classes magistrals al voltant de productes de gamma alta, com caviar, ostres o whisky, per tal d’explicar-ne les qualitats o fer-ne tastos. En Clive, apunten des de True Taste, també pot fer les funcions de xef privat al propi local, cuinant i servint sopars per encàrrec.



La tríada es completa amb Emma Tatay, qui ha traslladat al port el seu negoci de disseny d’interiors, Ribes Decoració, que fins ara estava al centre de Tarragona. Des d’aquest nou enclavament seguirà donant servei als seus clients habituals, però alhora incorpora un nou client: el dels grans barcos i iots del port. «Els puc ajudar a renovar tapisseries i teles o, en general, fer canvis decoratius. Els gustos dels clients que arriben a bord dels vaixells solen ser bastant europeus. L’única gran diferència respecte als meus clients de Tarragona és que el barco, passat un temps, marxa», explica l’Emma.



Tots tres insisteixen que la seva nova aposta no exclou els clients que ja tenien en els seus negocis originals, ben al contrari, assenyalen que aquests ara podran gaudir, encara més i millor, dels seus serveis: «en realitat la gent de Tarragona, o que ja ens coneixia d’abans, podrà disfrutar d’un tipus de producte que podem oferir perquè justament ens el demana aquest nou client».



True Taste que es troba al moll de Lleida de la Marina Port Tarraco, just al davant del petit amfiteatre del port.