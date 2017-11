Tarragona acollirà del 1 al 3 de desembre la 17a Fira de l'oli nou

La mostra estarà ubicada a la Rambla Nova

La Rambla Nova acollirà els propers dies 1, 2 i 3 de desembre la 17a Fira de l’oli nou DOP Siurana. La Fira està organitzada per l’Ajuntament de Tarragona, el Consell Regulador de la DOP Siurana i la Unió Corporació Alimentària de Reus.



Enguany, hi participen 17 dels productors més importants de la DOP Siurana. Al llarg dels tres dies es realitzaran activitats dirigides a tots els públics, inclòs l’infantil. Hi haurà degustacions d’oli nou DOP Siurana, tast infantil, promocions, berenars populars, recollida d’aliments per al Banc d’Aliments, entre d’altres.



La Fira estarà ubicada a la Rambla Nova, al tram comprès entre el carrer de la Unió i Canyelles, i estarà oberta al públic des del divendres, de les 17 fins les 21 hores; dissabte, de 10 a 14 i de les 17 a les 21 hores; i diumenge, de 10 a 14 hores.