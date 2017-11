Les xarxes socials es mobilitzen per una gossa trobada amb el seu propietari difunt

L'animal, que no volia abandonar la seva llar, espera ser reubicat en una família d'acollida

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 11:14

Les xarxes socials es van mobilitzar ahir per una gossa que va ser trobada amb el seu propietari difunt en pis de la Part Alta de Tarragona. La gossa anomenada Boca es trobava al costat del seu propietari i no volia abandonar la seva llar quan la Policia Local de Tarragona va haver d'avisar a l'Última Llar per tal de traslladar-la a la gossera després que, segons van apuntar alguns veïns, ningú proper del seu entorn es fes càrrec de l'animal. L'Associació GAIA Tarragona va assabentar-se del cas que immediatament va publicar-se a les xarxes socials buscant una acollida per ella.



Segons informa l'entitat, algunes persones s'han ofert a acollir-la després de la gran mobilització de les xarxes. Fonts de l'entitat expliquen que «es tracta d'un animal que ha viscut una experiència traumàtica com és la mort del seu propietari i que, com passa molt sovint, acaben en una gossera i s'ho passen molt malament. Ara intentarem evitar aquest tràngol a la gossa com, segur, hagués volgut el seu propietari» i han afegit que «gràcies a la implicació segurament ho aconseguirem».



L'associació ha parlat ja amb l'Ajuntament per tal d'assumir la responsabilitat de l'animal i poder reubicar-lo en una llar. Després dels 20 dies que per llei s'obliga a esperar abans de donar els animals en adopció, els voluntaris buscaran una nova família per l'animal. La gossa que ha dormit avui a les instal·lacions de la Gossera Municipal serà recollida avui mateix per l'entitat.