Les sessions solidàries d'una fotògrafa tarragonina recullen 80 joguines per la Creu Roja

Un centenar persones han col·laborat en aquesta nova iniciativa altruista de l’Aida Redecillas

Actualitzada 22/11/2017 a les 13:04

Aconseguir el màxim nombre de joguines possibles per tal que cap nen es quedi sense regals durant el Nadal era l’objectiu de la fotògrafa tarragonina Aida Redecillas. Per tal d’aconseguir-ho, la jove va posar en marxa una campanya en la qual regalava sessions fotogràfiques, fetes junt al també fotògraf Marc Calbet, a canvi que els clients portessin joguines o bé una petita aportació en metàl·lic per entregar a la Creu Roja. Aquesta iniciativa ha tingut un gran èxit i acollida per part dels tarragonins, ja que s’han aconseguit recaptar una vuitantena de joguines.



Des que Diari Més es va fer ressò d’aquesta campanya solidària, Redecillas assegura que el seu telèfon no ha parat de sonar per concertar sessions fotogràfiques. «La resposta ha estat molt positiva, hem fet una trentena de sessions fotogràfiques Nadalenques», ha assegurat la fotògrafa, que apunta que « han col·laborat en la iniciativa un centenar de persones, ja que moltes sessions eren familiars». De fet, ha estat tal l’èxit de la proposta, duta a terme aquest novembre, que la fotògrafa tenia intenció d’allargar-la, però no li ha estat possible «per motius de feina».



Redecillas explica que ha aconseguit recaptar tot tipus de joguines, com per exemple puzzles, nines, play mòbils o jocs de taula. A més també ha recollit 60 euros. Tant les aportacions materials com econòmiques s’entregaran demà dijous a la Creu Roja de Tarragona.



La fotògrafa, que anteriorment ja havia regalat sessions fotogràfiques per lluitar contra el càncer de mama, fa una valoració molt positiva d’aquesta nova campanya altruista. Redecillas creu que la seva campanya és «una manera de visualitzar el problema» i posar el seu granet de sorra per intentar posar-hi una solució. De fet, en vista de l’èxit, Redecillas ja està pensant en realitzar una altra campanya solidària, aquest cop per recaptar fons contra l’Alzheimer.