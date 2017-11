Les obres del passeig marítim de la platja del Miracle surten a licitació

El període d’execució serà de 8 mesos i el termini per presentar ofertes acabarà el 18 de desembre

La renovació del passeig marítim de la platja del Miracle està més a prop. Així ho demostra la publicació de la licitació del projecte al Boletín Oficial del Estado (BOE) el passat dissabte. El termini per presentar ofertes acabarà el 18 de desembre i l’obertura de les pliques es farà el 17 de gener. Per aquest motiu, les obres començaran previsiblement durant el primer trimestre de 2018.



L’actuació per transformar el passeig marítim tindrà una durada prevista de 8 mesos i el pressupost de les obres és d’1.223.512,25 euros. El projecte contempla la remodelació del passeig des de la rotonda del Port Esportiu fins a la plataforma del Miracle. És a dir, té com a protagonista la zona de construcció de la nova passarel·la. L’objectiu és adaptar l’espai a la nova realitat de connexió de la façana marítima amb la ciutat. Amb aquests treballs es vol que el passeig, junt amb les instal·lacions portuàries més properes d’ús ciutadà –com el port esportiu, el dic de Llevant i la zona lúdico-cultural del Moll de Costa– tinguin un ús més urbà i per a vianants i siguin de millor accés.



En el marc del projecte d’urbanització es preveu la pavimentació d’un vial amb un carril per cada sentit, carril bici, zona de pas per a vianants més ampla, jardineria i arbrat i nou enllumenat. Aquesta reforma podria estar enllestida, si segueix el calendari marcat, el mes de setembre de 2018. Així doncs, la inauguració del passeig, que no coincidirà amb la de la passarel·la perquè acabarà abans, podria arribar per Santa Tecla.