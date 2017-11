La Fira de Nadal començarà el dia 1 de desembre a la Rambla

Espimsa assumirà el dèficit d'uns 10.000 euros perquè els paradistes comencin abans del dia 6

Actualitzada 22/11/2017 a les 12:05

La Fira de Nadal de Tarragona, esdeveniment que havia de començar el dia 6 de desembre segons el programa de l'Ajuntament, arrencarà finalment el divendres dia 1 a la Rambla Nova, a partir de la font del Centenari. Els paradistes havien reclamat a Espimsa començar el 24 de novembre, tal com havia passat en anys anteriors, però l'empresa municipal s'hi havia negat en un principi al·legant que la fira «no era viable econòmicament». La solució que havia proposat Espimsa era la de començar el dia 24 però a l'entorn del Mercat Central, de manera que els paradistes abandonaven la Rambla Nova però els costos de la fira disminuïen, una alternativa que no va agradar als paradistes perquè «sabem que a la Rambla venem, i no ens podem arriscar».



Després de redactar una missiva reclamant començar el dia 24, Espimsa ha decidit avançar l'inici de la fira al dia 1. El consell d'administració de l'empresa municipal es va reunir aquest dimarts per intentar consensuar amb els paradistes una nova data d'inici. «Hem decidit assumir el dèficit de la fira perquè comenci abans», ha confirmat la presidenta d'Espimsa, Elvira Ferrando. Aquest dèficit, ha assegurat Ferrando, és d'uns 10.000 euros. Aquesta quantitat sorgeix de la disminució de parades que conformaran la fira. L'any passat n'hi havia 27 i, enguany, 17.