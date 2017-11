L'incendi al quadre de contadors del Nàutic genera una gran columna de fum al port esportiu

L'avís als Bombers s'ha produït al voltant de les 12 del migdia

ÚLTIMA HORA: Un incendi obliga a desallotjar el Club nàutic Tarragona. Crema quadre de màquines a les piscines de l'edifici, segons @bomberscat que treballen a la zona pic.twitter.com/1ongodKch6 — Tarragona Ràdio (@tarragonaradio) 22 de novembre de 2017

Un incendi al quadre de comptadors ubicat a sota de la piscina del Club Nàutic de Tarragona, a la zona del port esportiu, ha generat aquest migdia una gran columna de fum negre que ha alertat les persones que estaven per la zona.Al voltant de les 12 del migdia els bombers han rebut l'avís per l'incendi, que s'hauria produït al quadre de comptadors ubicat sota les instal·lacions de la piscina que hi ha al Club Nàutic de Tarragona.En pocs minuts han arribat tres dotacions del cos de Bombers, que han intervingut per aturar l'intens fums que sortia de l'espai. Segons que explicava el president del Nàutic en declaracions a Tarragona Ràdio, Manuel Cremades, en cap moment s'havia produït foc, però si un intens fum que ha obligat a desallotjar les dependències.Dins les instal·lacions del Club Nàutic, en el moment de detectar-se l'incendi, només hi havia 4 usuaris del gimnàs i personal d'administració, que han abandonat de seguida i sense problemes, el lloc.