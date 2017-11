L'associació veïnal de Sant Salvador reclama «civisme» a la gent del barri

Segons el president de l’entitat, Francisco Álvarez, les imatges de deixalles a la vora dels contenidors «es repeteixen dia a dia»

Actualitzada 21/11/2017 a les 21:22

L’Associació de Veïns dels barris de Sant Ramon i Sant Salvador vol fer una crida al «civisme» als ciutadans que fan ús dels contenidors de la zona per millorar l’estat d’aquests. Les imatges que acompanyen aquest article van ser preses ahir a la tarda, però segons el president de l’entitat, Francisco Álvarez, «aquesta situació es repeteix diàriament, sigui a un punt o a un altre del barri». A més, el mateix assegura que no es tracta d’un fet nou, sinó que és una problemàtica que «s’arrossega des de fa molt de temps».



Sofàs, cadires, armaris, taules, restes d’obra, de poda... Aquestes són les deixalles que habitualment es troben als contenidors dels barris de Sant Salvador i Sant Ramon. Per aquest motiu, l’associació veïnal vol fer una crida al «civisme». Ahir a la tarda i davant del mateix Álvarez, dos treballadors d’una empresa de construcció dipositaven les restes que apareixen a les imatges al costat dels contenidors. «Alguna casa devia fer obres i han llençat aquí les restes, tal com passa habitualment», declarava el president de l’associació.

Segons informava Álvarez, l’associació ha intentat conscienciar el veïnat diverses vegades. De fet, el mateix assegurava que l’Ajuntament ha assistit al barri per fer campanya en favor del civisme, en un intent per reduir les imatges de deixalles dipositades en espais on no pertoca. Tot i això, el president era clar: «La gent segueix fent el que vol i no fa cas de les indicacions». Evidentment, el president no volia generalitzar, i assegurava també que «hi ha veïns que compleixen amb la normativa vigent».



Cal recordar que la regidora de Neteja de l’Ajuntament, Ivana Martínez, ja va avisar en aquest mitjà que l’incivisme era un problema per la ciutat de Tarragona. A més, la mateixa va reconèixer que les sancions per abocar mobles al carrer de manera incontrolada eren inexistents. En aquest sentit, Francisco Álvarez expressava que «això és com amb el cinturó del cotxe. Fins que no van començar a posar multes, ningú no es va posar el cinturó. En pic algú sigui multat i la gent se’n vagi assabentant, aquesta problemàtica anirà a menys».



A Sant Salvador, les imatges de mobiliari a la vora de la brossa es repeteixen constantment. «Fins i tot hi ha el número del telèfon verd enganxat als contenidors, però sembla que la gent no el vol veure», deia Álvarez. La situació millora quan una furgoneta de l’Ajuntament passa a recollir tots els mobles, un fet que no succeeix els caps de setmana. «Els dissabtes i els diumenges, però, deuen fer festa, perquè les deixalles s’hi estan dos dies», cloïa.