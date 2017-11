L'ACA desbrossa 320 metres del riu entre el Pont de Santa Tecla i l'A-7

La intervenció afecta a hàbitats naturals d’ànecs que passen l’hivern en aquest tram del Francolí

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme tasques de desbrossament en un tram de 320 metres de la llera del riu Francolí al seu pas per Tarragona. La zona afectada per la intervenció està compresa entre el pont de Santa Tecla i el pont de l’autovia A-7. L’actuació mediambiental ha arribat a la fase final i té com a objectiu la conservació i manteniment de la llera en el tram final del riu. Consisteix, bàsicament, en l’eliminació de canya americana mitjançant la desbrossada d’aquesta i el posterior control amb aplicació d’herbicida de baixa toxicitat.



La intervenció és necessària, ja que l’acumulació de canyes i altres espècies esdevindrien en un greu problema de produir-se una riuada, però repercuteix de manera negativa en espais que, de fa anys, són l’hàbitat d’ànecs salvatges que passen part de l’hivern en aquest tram del Francolí. Sense anar més juny, el passat dissabte els ànecs ja no eren en un dels punts habituals, localitzat a uns 150 metres del pont de Santa Tecla. No es descarta que les aus es desplacessin a un altre punt del riu. Abans d’arribar al pont de l’AP-7 hi ha un mínim de dos espais on habiten grups d’ànecs de fins a onze exemplars, i on la quantitat d’aigua és, actualment, més destacable.



La superfície que l’ACA està desbrossant és de 6.500 metres quadrats i l’actuació es fa en el marc d’un programa de subvencions que afecta lleres públiques en tram urbà. L’ACA aporta el 80% del cost dels treballs i l’Ajuntament el 20%. L’import total és de 10.238 euros.