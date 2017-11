El tarragoní Manuel Palacios, tetracampió d'Espanya d'escacs per a cecs

En categoria femenina, la càntabra Conchi Salas va tornar a conquerir el títol com ja ho va fer l'any passat

Redacció

Actualitzada 22/11/2017 a les 16:21

El tarragoní Manuel Palacios s'ha proclamat campió d'Espanya d'escacs per a cecs o amb discapacitat visual greu. Amb aquesta ja és la quarta vegada que Palacios guanya l'or en aquest esport.



La XXVI edició del torneig va ser organitzat per la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs a l'Hotel Guadiana de Ciutat Real, i va tenir lloc del 12 al 19 de novembre. El tarragoní va aconseguir 6 triomfs en les 6 primeres rondes. Quan només faltaven dues rondes avantatjava als seus contrincants en 1,5 punts.



A la ronda final, Palacios va empatar la primera posició amb Agustín Fernández, de Tenerife i va alçar-se amb el títol per millor desempat.



Pel que fa a la categoria femenina, les quatre primeres van acabar amb la mateixa puntuació, però el desempat va afavorir a la càntabra Conchi Salas, qui va tornar a fer-se amb el títol com ja ho va fer l'any passat.