El Mercat Central ja té a punt la campanya de Nadal

Concursos, sorteigs i actes solidaris seran algunes de les activitats que oferirà el Mercat

Actualitzada 22/11/2017 a les 17:34

Concurs 'Avui cuino jo'

Sortejos i altres activitats

El Mercat Central de Tarragona acollirà la campanya de Nadal des del divendres 24 de novembre fins al 5 de gener. Les activitats que oferirà seran tallers i demostracions de cuina, concursos, sorteigs i actes solidaris.Per primera vegada es realitzarà el concurs 'Avui cuino jo', en el qual 6 persones podran utilitzar la parada promocional del Mercat anomenada «La teca i la meca del mercat» per cuinar una recepta de Nadal. Hi haurà tres categories: primer plat, segona plat i postres. Les persones interessades es poden apuntar en aquesta web Les 6 millors propostes es penjaran a les xarxes socials del mercat i del dia 1 al 4 de gener es podrà votar el plat preferit a través de Youtube.El guanyador rebrà 250 euros i la resta de participants 50 euros per comprar al Mercat Central. Els menjars es cuinaran els dies 5, 12 i 19 de desembre i el públic podrà presenciar tot el procés.Tots els clients que comprin al Mercat rebran una butlleta que caldrà dipositar dins una bústia que hi haurà al recinte. Les butlletes dipositades entraran en el sorteig de diversos premis. Els sorteigs tindran lloc els dies 13, 20 i 27 de desembre i el 3 i 5 de gener, a les 19 hores, excepte el dia 5 que es farà a les 13 hores.Pel que fa a la vessant solidària, del 27 de novembre al dia 1 de desembre, Creu Roja recollirà joguines i, els dies 1 i 2 de desembre, es podran dipositar aliments en contenidors per la campanya de la Gran Recapte d’aliments. La Fundació Onada també estarà present venent productes artesanals i, finalment, hi haurà tallers de decoració de taules de protocol i de noves tècniques i dissenys d’embolcalls, entre altres activitats.