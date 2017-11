Un film premiat amb un Òscar, a la Mostra de Cinema Espiritual

El cicle arriba aquest dimarts a Tarragona amb la projecció d’una pel·lícula sobre el protestantisme de Luter

Actualitzada 20/11/2017 a les 20:21

La catorzena edició de la Mostra de Cinema Espiritual, organitzada per l’àrea d’Afers Religiosos de la Generalitat, arriba aquest dimarts, a Tarragona, amb la projecció d’Storn. Letter of fire, a la sala de CaixaForum, a partir de les 18:30 hores. El segon dels films de la mostra serà El fill de Saül, guanyador de l’Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa del 2015 i es podrà veure el 28 de novembre al mateix lloc i hora. Aquesta proposta es durà a terme en dotze ciutats catalanes i projectarà setanta pel·lícules.



El director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, acompanyat del director territorial de Governació a Tarragona, Baptista Capell, va manifestar que «aquest no és un festival religiós, és espiritual perquè les pel·lícules aborden les grans qüestions que s’ha plantejat sempre la humanitat com l’amor, la malaltia o la mort». «Mitjançant les pel·lícules, pretenem que es conegui la diversitat religiosa», va dir.



Vendrell va explicar que el film que es projecta aquest dimarts, Storn. Letter of fire, fa referència «al que va succeir fa cinc-cents anys amb l’inici de la reforma protestant, un moviment que va ultrapassar l’àmbit religiós i va propiciar canvis socials». La segona de les pel·lícules és El fill de Saül, inspirada en els camps de concentració nazis, que és «un cant a l’esperança: no recrea el patiment; sí la superació», va comentar Vendrell.



La Mostra de Cinema Espiritual també arriba a totes les presons catalanes. El passat dissabte, interns de Mas d’Enric van poder visionar Si Déu vol, «una comèdia que fa riure i que et permet plantejar la teva actitud davant la vida».



Vendrell va recordar que, abans de les projeccions, un expert en la temàtica presenta la pel·lícula de manera sintètica i, en acabar, té lloc una sessió de cinefòrum. En el cas d’Storn. Letter of fire serà Jordi Sánchez, subdirector de l’Observatori Blanquerna, i en el d’El fill de Saül, Enric Olivé, director de la Càtedra Unesco per al Diàleg Interreligiós de la URV.



Un dels objectius de la mostra és que «cada dia es reconegui més la diversitat religiosa que hi ha a Catalunya», va dir Vendrell, qui va remarcar que «el cinema és un mitjà útil per donar a conèixer aquest fet». El director general d’Afers Religiosos es va declarar satisfet per l’acollida que té la mostra i va recordar que, de l’edició de l’any passat a la d’enguany, el nombre de ciutats ha crescut amb la incorporació de Reus, Olot, Manresa i Vilafranca.