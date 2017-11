L'AEQT celebra la seva Assemblea General a Tarragona

L'entitat va voler apropar aquesta trobada als municipis on es desenvolupa l’activitat de la Indústria Química tarragonina

La Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Tarragona ha acollit, aquest dilluns a la tarda, l’Assemblea General de l’Associació Empresarial Química de Tarragona. La finalitat de l'AEQT va ser la d'apropar l'assamblea als municipis on es desenvolupa l’activitat de la indústria química de Tarragona.



El primer en intervenir a la trobada va ser el President de l’entitat, Josep Francesc Font, qui va oferir el seu informe de presidència on va fer balanç d’aquest exercici. Li va seguir l’informe de la direcció general i els específics de cada comissió de treball.



Després del repàs a l’activitat de les comissions va arribar el torn de la presentació del pressupost de l’Associació per al 2018 i l’estat de comptes de l’exercici 2017.



La trobada va finalitzar amb l'acomiadament de la Directora General d’AEQT, Teresa Pallarès, ja que en els propers dies deixarà d’exercir les seves funcions executives de l’entitat.