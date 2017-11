'Esther y su mundo' en versió original

El Vintage Cafè de Tarragona mostra les planxes originals del famós còmic per a nenes dels anys vuitanta

Actualitzada 20/11/2017 a les 21:02

El diu alguna cosa els noms d’Esther, Rita, Carol, Doreen i Juanito? Si la resposta és positiva, és que van ser lectors o lectores de Esther y su mundo, el còmic per a nenes que l’editorial Bruguera va publicar a Espanya des del 1974 fins ben entrats els anys vuitanta. Una generació de nenes van créixer amb les desventures –sobretot amoroses– de la jove Esther, una noia que en començar la sèrie tenia uns tretze anys, i dels personatges que l’acompanyaven: la seva inseparable amiga Rita, la insuportable Doreen, i el seu gran amor, Juanito.



En el marc de la 10a Setmana del Còmic de Tarragona es va inaugurar aquest dilluns al Vintage Cafè de la ciutat l’exposició Esther y su mundo, en la qual es poden veure diversos exemplars del còmic i, molt especialment, tot un seguit de planxes originals recuperades pels promotors de la mostra, Jep Soto, Jaume Blay i Enrique Alonso. Les planxes havien sigut dibuixades amb llapis i tinta per la il·lustradora de la sèrie, la barcelonina Purita Campos. Tot i que Esther y su mundo es va publicar a Espanya en castellà, la sèrie original era britànica, i tenia per títol Patty’s World. D’aquí que les planxes que es mostren al Vintage Cafè estiguin en anglès. «Vam trobar les planxes al mercat anglès. Les que hem pogut recuperar són del començament de la història d’Esther, i estem segurs que la gent les disfrutarà molt, perquè la pàgina original canvia molt respecte al que finalment llegíem nosaltres: Bruguera n’agafava els fotolits i hi feia canvis i retallades, s’hi pot veure la censura», explicava Enrique Alonso durant la inauguració de la mostra. Jep Soto apuntava també que bona part de l’èxit del còmic rau en l’estil singular de la seva il·lustradora, Purita Campos, que tot i ser catalana es va adaptar al client original, ambientant les històries i els personatges amb referents britànics.



L’exposició Esther y su mundo es podrà visitar fins al 20 de desembre al Vintage Cafè de Tarragona, i es clourà amb el sorteig d’una planxa original entre tots els visitants.



Aquesta mostra és una de les primeres accions de la 10a edició de la Setmana del Còmic de Tarragona, que es va inaugurar el passat diumenge i s’allargarà fins al dia 30 d’aquest mateix mes, i inclou exposicions, conferències i projeccions. Organitzada per Delirópolis, enguany ha comptat amb la presència de Paco Roca, dibuixant de còmics i il·lustrador publicitari que al 2008 va rebre el Premi Nacional del Còmic per l’obra Arrugas, i que va oferir la xerrada Trabajando en pijama. Miguel Villalba (elchicotriste) i Emili Samper, organitzadors de la Setmana, afirmen que tot i que a la ciutat hi ha un públic fidel, la Setmana del Còmic és fruit de la persistència de Delirópolis, així com de la voluntat de reivindicar el còmic com a forma d’art. Aquest mateix dimarts, a les 19h, Jesús Carruesco i Joan-Josep Mussara oferiran la conferència Les traduccions dels còmics de Marvel, i demà dimecres Laura Gual parlarà sobre El gran secret de Tintin.